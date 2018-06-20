Неслабый пол: в Самарканде муж попросил защитить его от избиений жены

Он обратился в правоохранительные органы после нанесения супругой телесных повреждений.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Нарпайском районе Самаркандской области мужчина обратился в милицию с просьбой избавить его от избиений жены, пишет местная газета "Пахтакор овози".

© Sputnik / Алексей Куденко В Наманганской области подросток до смерти избил студента колледжа

Мужчина позвонил по номеру 102 и попросил у правоохранителей защиты, а также сообщил, что супруга избила его и нанесла телесные повреждения.

Как сообщают СМИ, в последние месяцы увеличилось число жалоб на женщин.

Согласно статье 104 главы II раздела I Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается ограничением либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Речь идет о действиях, которые повлекли потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа, а также о причинении вреда физическому и психическому здоровью потерпевшего.

Что касается телесных повреждений средней тяжести, которые не считаются опасными для жизни, то такие преступления в республике наказываются исправительными работами на срок до трех лет.