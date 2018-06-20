15:44 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Сотрудник правоохранительных органов

Неслабый пол: в Самарканде муж попросил защитить его от избиений жены

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
285 0 0

Он обратился в правоохранительные органы после нанесения супругой телесных повреждений.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Нарпайском районе Самаркандской области мужчина обратился в милицию с просьбой избавить его от избиений жены, пишет местная газета "Пахтакор овози".

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В Наманганской области подросток до смерти избил студента колледжа

Мужчина позвонил по номеру 102 и попросил у правоохранителей защиты, а также сообщил, что супруга избила его и нанесла телесные повреждения.

Как сообщают СМИ, в последние месяцы увеличилось число жалоб на женщин.

Согласно статье 104 главы II раздела I Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается ограничением либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Речь идет о действиях, которые повлекли потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа, а также о причинении вреда физическому и психическому здоровью потерпевшего.

Что касается телесных повреждений средней тяжести, которые не считаются опасными для жизни, то такие преступления в республике наказываются исправительными работами на срок до трех лет.

Теги:
жена, избиение, милиция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский приморский бульвар
    Экономная экономика

    Sputnik объясняет, почему только экономное использование ресурсов может сделать Азербайджан по-настоящему богатой страной.

  • Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Дворце Независимости
    Итоги переговоров

    Товарооборот в 50 миллиардов долларов и углубление политической интеграции – Sputnik об итогах встречи президентов России и Беларуси.

  • Даур Тарба
    Возделывать свой сад

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, почему большая площадь фруктовых насаждений будет списана, и как распорядятся государственными садами.

  • За решеткой
    Саркисян, да не тот

    Франция не экстрадировала на Украину Армена Саркисяна, подозреваемого в организации расстрелов на Майдане, поскольку задержанным оказался другой Саркисян.

  • Член СПЧ Илья Шаблинский
    Въезд закрыт

    Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илье Шаблинскому запретили въезд в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
С гордостью за Россию: болельщики комментируют победу над Египтом
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054