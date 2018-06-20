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Задержанный преступник

Задержан бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев

© Sputnik / Tutov
Происшествия
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В рамках уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова проведены обыски в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих семье Мирзаевых, изъяты различные предметы, документы.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в ходе расследования уголовного дела задержало бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи, сообщает Газета.uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

"В ходе расследования по эпизодам семьи Мирзаевых задержаны М.Мирзаев, М.Мирзаева, А.Мирзаев и З.Иногамов (племянник М. Мирзаевой)", — цитирует издание Генпрокуратуру.

В рамках уголовного дела прошли обыски в жилых и нежилых объектах семьи Мирзаевых и Иногамовых, изъяты различные предметы, документы, автотранспортные средства и другое. Следствие продолжается, поэтому прокуратура не разглашает другие подробности этого дела.

руки наручники
© Sputnik / Евгений Биятов
По делу бывшего генпрокурора Узбекистана Кадырова арестован 21 фигурант
Напомним, Генеральная прокуратура в марте этого года сообщила о проведении следственных действий с участием Мираглама Мирзаева, а также его супруги и сына по фактам получения взяток в особо крупных размерах и других должностных преступлений в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова.

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