Задержан бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в ходе расследования уголовного дела задержало бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи, сообщает Газета.uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.
"В ходе расследования по эпизодам семьи Мирзаевых задержаны М.Мирзаев, М.Мирзаева, А.Мирзаев и З.Иногамов (племянник М. Мирзаевой)", — цитирует издание Генпрокуратуру.
В рамках уголовного дела прошли обыски в жилых и нежилых объектах семьи Мирзаевых и Иногамовых, изъяты различные предметы, документы, автотранспортные средства и другое. Следствие продолжается, поэтому прокуратура не разглашает другие подробности этого дела.