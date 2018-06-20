Криминального авторитета Ходжаева осудили на 2 года тюрьмы

Ему вменили вымогательство и создание преступного сообщества.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Алмазарский районный суд Ташкента осудил криминального авторитета Аббосхона Ходжаева на два года тюрьмы, сообщает портал Podrobno.uz.

Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP Суд в Стокгольме осудил Акилова на пожизненный срок за наезд на толпу

Дело Ходжаева и его сообщника Махмуда Курбанова рассматривал состав судей под председательством судьи М. Абидова, народных заседателей М.Туйчиевой и Б.Назаровой.

Суд признал их виновными по двум статьям – в вымогательстве и создании преступного сообщества.

При этом Ходжаева оправдали по статьям 165 и 273 – незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными средствами с целью сбыта.

Ходжаева арестовали в сентябре 2017 года, тогда оперативные структуры ГУВД Ташкента получили информацию о том, что он якобы претендует на звание главного "авторитета" города.

Аббосхон Ходжаев отбудет 2 года наказания в колониях строгого режима, Махмуд Курбанов – 1,6 года.

Ранее в среду сообщалось о задержании бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева, в помещениях, принадлежащих его семье, провели обыски.