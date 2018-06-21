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Задержание преступника

Правоохранители арестовали скрывшегося с места ДТП водителя Spark

ФСБ РФ
Происшествия
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (31)
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Подозреваемый в совершении ДТП был задержан вечером 19 июня около Фархадского рынка в Учтепинском районе.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Водитель Spark, сбивший женщину и скрывшийся с места происшествия, арестован. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Водитель в автомобиле
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте разыскивают скрывшегося с места происшествия водителя Spark

ДТП произошло в воскресенье, 17 июня, примерно в 23:40 в Учтепинском районе на улице Катта Хирмонтепа. Водитель, управлявший автомобилем Spark, с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшей. Женщина была госпитализирована.

Подозреваемый в совершении ДТП С. Ш., 1992 года рождения, был задержан вечером 19 июня около Фархадского рынка в Учтепинском районе.

По данному факту следственным отделом при УКД ОВД Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (31)



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