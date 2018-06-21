Правоохранители арестовали скрывшегося с места ДТП водителя Spark

Подозреваемый в совершении ДТП был задержан вечером 19 июня около Фархадского рынка в Учтепинском районе.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Водитель Spark, сбивший женщину и скрывшийся с места происшествия, арестован. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте разыскивают скрывшегося с места происшествия водителя Spark

ДТП произошло в воскресенье, 17 июня, примерно в 23:40 в Учтепинском районе на улице Катта Хирмонтепа. Водитель, управлявший автомобилем Spark, с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшей. Женщина была госпитализирована.

Подозреваемый в совершении ДТП С. Ш., 1992 года рождения, был задержан вечером 19 июня около Фархадского рынка в Учтепинском районе.

По данному факту следственным отделом при УКД ОВД Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.