В Ташкенте заменили опору линии электропередачи после бури

Движение транспорта от Назарбека в сторону Урикзора восстановили, ситуацию взяла под контроль группа сотрудников ГУВД.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Власти Ташкента заменили опору линии электропередачи, обрушившуюся во время бури 19 июня, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ситуацию взяла под контроль группа сотрудников управления, УКД ОВД Учтепинского района, 4-го батальона бригады ДПС, хокимията района и специалистов Ташкентского городского предприятия электросетей.

Кроме того, помощь в восстановлении электроснабжения и движения транспорта от Назарбека в сторону Урикзора оказывали преподаватели ближайшего учебного заведения.

"В течение нескольких часов велись работы по замене опор ЛЭП. На это время движение автотранспорта было пущено по встречной полосе ТКАД. В результате быстрого реагирования масштабные работы удалось завершить в предельно сжатые сроки. К настоящему времени электричество в округе, прилегающей к месту происшествия, восстановлено, движение автотранспорта возобновлено", - говорится в сообщении, размещенном в среду.

Напомним, что около 18:00 19 июня вслед за Самаркандом Ташкент накрыла сильная песчаная буря. Сильный ветер снес опору линии электропередачи, очевидцы выложили в социальные сети кадры произошедшего.