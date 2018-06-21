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В Ташкенте восстановили линию опоры электропередачи

В Ташкенте заменили опору линии электропередачи после бури

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Движение транспорта от Назарбека в сторону Урикзора восстановили, ситуацию взяла под контроль группа сотрудников ГУВД.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Власти Ташкента заменили опору линии электропередачи, обрушившуюся во время бури 19 июня, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Песчаная буря в Самарканде
© Facebook / Арсен Григорян
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Ситуацию взяла под контроль группа сотрудников управления, УКД ОВД Учтепинского района, 4-го батальона бригады ДПС, хокимията района и специалистов Ташкентского городского предприятия электросетей.

Кроме того, помощь в восстановлении электроснабжения и движения транспорта от Назарбека в сторону Урикзора оказывали преподаватели ближайшего учебного заведения.

"В течение нескольких часов велись работы по замене опор ЛЭП. На это время движение автотранспорта было пущено по встречной полосе ТКАД. В результате быстрого реагирования масштабные работы удалось завершить в предельно сжатые сроки. К настоящему времени электричество в округе, прилегающей к месту происшествия, восстановлено, движение автотранспорта возобновлено", - говорится в сообщении, размещенном в среду.

Напомним, что около 18:00 19 июня вслед за Самаркандом Ташкент накрыла сильная песчаная буря. Сильный ветер снес опору линии электропередачи, очевидцы выложили в социальные сети кадры произошедшего.

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В Ташкенте буря снесла опору линии электропередачи
Теги:
Погода, ГУВД Ташкента, электричество



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