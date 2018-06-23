В Ташкенте выгорели две квартиры, пострадали четыре человека

Жильцы квартиры пытались самостоятельно справиться с огнем, в результате все они получили ожоги и были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В двух квартирах многоэтажного дома на улице Алиева в Мирабадском районе столицы произошел пожар.

ГУВД Ташкента сообщает, что возгорание было зафиксировано в пятницу, 22 июня, примерно в 19.51 часов.

"Пожар начался в квартире, расположенной на 3-м этаже, предварительная причина возгорания — несоблюдение мер предосторожности при приготовлении пищи и оставление на плите без присмотра казана, в котором калили масло", — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате попытки самостоятельно справиться с огнем четверо жильцов данной квартиры получили ожоги и были госпитализированы.

Огонь перекинулся на балкон квартиры, расположенной этажом выше, трое жильцов которой были спасены сотрудниками службы пожарной безопасности.

В 20.13 пожар был ликвидирован.