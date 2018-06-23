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Бездомный котенок

В Ташкенте подруги избили двух кошек и выбросили животных в реку

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (138)
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Сейчас нижняя палата парламента Узбекистана рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте две пьяные девушки выкрали кота с котенком с балкона одного из жилых домов, отнесли животных на реку, где жестоко их избили и выбросили в воду. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на ННО Mehr va Oqibat.

Кот выжил и через несколько дней вернулся домой, а котенок умер. 

Алмазарский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес решение в отношении одной из девушек, участвовавших в преступлении. Она должно будет выплатить штраф за жестокое обращение с животными.

Также в Mehr va Oqibat прорабатывают вопрос о воспитательной работе. Девушка будет помогать животным под наблюдением волонтеров организации.

Вторая злоумышленница находится в розыске.

Напомним, сейчас нижняя палата парламента рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (138)
Теги:
кошки, защита животных, Ташкент



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