В Ташкенте подруги избили двух кошек и выбросили животных в реку

Сейчас нижняя палата парламента Узбекистана рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте две пьяные девушки выкрали кота с котенком с балкона одного из жилых домов, отнесли животных на реку, где жестоко их избили и выбросили в воду. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на ННО Mehr va Oqibat.

Кот выжил и через несколько дней вернулся домой, а котенок умер.

Алмазарский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес решение в отношении одной из девушек, участвовавших в преступлении. Она должно будет выплатить штраф за жестокое обращение с животными.

Также в Mehr va Oqibat прорабатывают вопрос о воспитательной работе. Девушка будет помогать животным под наблюдением волонтеров организации.

Вторая злоумышленница находится в розыске.

Напомним, сейчас нижняя палата парламента рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.