В Ташобласти спасатели вызволили мужчину, который поранил ногу в горах

Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его врачам.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области спасатели вызволил мужчину, который поранил ногу на склонах "Юлбарс".

Как уточняет пресс-служба МЧС Узбекистана, мужчина 1955 года рождения во время прогулки упал и получил тяжелую травму ноги.

© МЧС Узбекистана Спасатели помогли узбекистанцу, который получил тяжелую травму ноги

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. После чего узбекистанца передали врачам.

В марте сотрудники МЧС спасли девушку, упавшую со скалы в селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области. Тогда местная жительница 1996 года рождения во время прогулки поскользнулась на склоне горы и упала с высоты около четырех метров.