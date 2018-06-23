В Ташобласти спасатели вызволили мужчину, который поранил ногу в горах

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области спасатели вызволил мужчину, который поранил ногу на склонах "Юлбарс".
Как уточняет пресс-служба МЧС Узбекистана, мужчина 1955 года рождения во время прогулки упал и получил тяжелую травму ноги.
В марте сотрудники МЧС спасли девушку, упавшую со скалы в селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области. Тогда местная жительница 1996 года рождения во время прогулки поскользнулась на склоне горы и упала с высоты около четырех метров.