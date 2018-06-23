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Спасатели помогли узбекистанцу, который получил тяжелую травму ноги

В Ташобласти спасатели вызволили мужчину, который поранил ногу в горах

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его врачам.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области спасатели вызволил мужчину, который поранил ногу на склонах "Юлбарс".

Как уточняет пресс-служба МЧС Узбекистана, мужчина 1955 года рождения во время прогулки упал и получил тяжелую травму ноги.

Спасатели помогли узбекистанцу, который получил тяжелую травму ноги
© МЧС Узбекистана
Спасатели помогли узбекистанцу, который получил тяжелую травму ноги
Спасатели оперативно выехали на место происшествия и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. После чего узбекистанца передали врачам.

В марте сотрудники МЧС спасли девушку, упавшую со скалы в селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области. Тогда местная жительница 1996 года рождения во время прогулки поскользнулась на склоне горы и упала с высоты около четырех метров.

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Теги:
МЧС Узбекистана, Ташкентская область



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