Облили бензином и подожгли: в Фергане фермера жестоко убили из-за денег

Злоумышленники привезли свою жертву на холм в Ферганской области, отобрали у фермера 3 600 долларов, облили его бензином и подожгли.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане сотрудники органов внутренних дел арестовали двоих жителей Кувинского района Ферганской области, которые жестоко расправились с фермером из Андижанской области.

Как сообщает UzNews со ссылкой на МВД, в милицию обратилась жена погибшего. Ее супруг 4 июня уехал из дома, чтобы привезти из Кыргызстана крупный рогатый скот, и с тех пор не выходил на связь.

Правоохранители выяснили, что А.А и А.Р. пообещали мужчине достать из Кыргызстана скот по низкой стоимости. Однако злоумышленники привезли свою жертву на холм в Ферганской области, отобрали у фермера 3 600 долларов, облили его бензином и подожгли. Затем преступники тело закопали.

Ранее стало известно, что в Самаркандской области мужчина задушил отца и сбросил его труп в реку.