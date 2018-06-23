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Облили бензином и подожгли: в Фергане фермера жестоко убили из-за денег

© Flickr/ Victor
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (139)
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Злоумышленники привезли свою жертву на холм в Ферганской области, отобрали у фермера 3 600 долларов, облили его бензином и подожгли.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане сотрудники органов внутренних дел арестовали двоих жителей Кувинского района Ферганской области, которые жестоко расправились с фермером из Андижанской области.

Ржавое лезвие топора
© Flickr/ Maria
Под Ташкентом нашли расчлененное тело девушки
Как сообщает UzNews со ссылкой на МВД, в милицию обратилась жена погибшего. Ее супруг 4 июня уехал из дома, чтобы привезти из Кыргызстана крупный рогатый скот, и с тех пор не выходил на связь.

Правоохранители выяснили, что А.А и А.Р. пообещали мужчине достать из Кыргызстана скот по низкой стоимости. Однако злоумышленники привезли свою жертву на холм в Ферганской области, отобрали у фермера 3 600 долларов, облили его бензином и подожгли. Затем преступники тело закопали.

Ранее стало известно, что в Самаркандской области мужчина задушил отца и сбросил его труп в реку.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (139)

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Теги:
Убийство, МВД Узбекистана, Ферганская область



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