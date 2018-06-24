В Ташкенте задержан узбекский боец MMA Мурод Хантураев

Хантураев ночью 20 июня поступил в одну из столичных больниц с ножевым ранением в области груди. После этого спортсмена задержали сотрудники ГУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев заденржан в Ташкенте.

Его обвиняют в причинении телесных повреждений.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Мурод Хантураев и еще несколько граждан были задержаны 21 июня в Юнусабадском районе столицы", — говорится в сообщении.

Указывается, что Хантураев ночью 20 июня поступил в одну из столичных больниц с ножевым ранением в области груди.

После этого спортсмена задержали сотрудники ГУВД Ташкента.

Ведется следствие.