Узбекистанец чуть не утонул в водах Борисовских прудов в Москве

Спасатели вытащили молодого человека из воды и вызвали бригаду скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Москве 24 июня 20-летний узбекистанец чуть не утонул в водах Борисовских прудов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности российской столицы.

По информации спасателей, мигрант решил искупаться в неположенном месте и начал тонуть в 15 метрах от берега.

Сотрудники ПСС заметили иностранца, когда патрулировали пруды. Они вытащили молодого человека из воды и вызвали бригаду скорой помощи.

Напомним, год назад также из вод Борисовских прудов спасателям пришлось вытаскивать пьяного гражданина Узбекистана. Мужчина на спор прыгнул с моста на Каширском шоссе.