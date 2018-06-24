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Скорая помощь

На предприятии в Подмосковье двое рабочих умерли от отравления аммиаком

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Остальные пострадавшие в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Четверо рабочих отравились на предприятии в селе Константиново Раменского района Московской области при переработке куриной продукции, двое из них погибли, сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

"По предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, при попытке возобновить работу аппарата четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью двоих сотрудников завода.

Теги:
отравление, Московская область



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