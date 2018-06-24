ГУВД Ташкента: Хантураева арестовали за хулиганство

Хантураева арестовали в ночь с 20 на 21 июня 2018 года возле ночного клуба в Юнусабадском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента подтвердило информацию о задержании чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурода Хантураева и еще нескольких лиц.

Как пишет UzNews, Хантураева арестовали в ночь с 20 на 21 июня 2018 года возле ночного клуба в Юнусабадском районе в связи с умышленным пренебрежением правилами поведения в обществе.

Бойца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.