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Обвиняемый (справа) по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Мосгорсуда

Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Фигурант дела о взрыве в Казанском соборе Шамиль Омаргаджиев также должен выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение о сроке для фигуранта дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Шамиля Омаргаджиева, сообщает РИА Новости.

Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Ему присудили 2,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

С декабря 2017 года правоохранительные органы задержали пятерых участников террористической ячейки за подготовку взрыва. Они планировали совершить теракт в середине декабря.

Среди задержанных – уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев, гражданин Ингушетии Алисхан Эсмурзиев, которого также подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, и гражданин Таджикистана Фируза Калавуров, ему вменили оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, гражданин России Антон Кобец вместе с остальными задержанными с ноября оказывал помощь  предполагаемому стороннику ИГ Евгению Ефимову, изготовившему взрывчатку для взрыва собора. Ефимова также задержали сотрудники управления ФСБ.

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Теги:
Колония, теракт, Санкт-Петербург



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