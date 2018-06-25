Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии

Фигурант дела о взрыве в Казанском соборе Шамиль Омаргаджиев также должен выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение о сроке для фигуранта дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Шамиля Омаргаджиева, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Минута молчания прошла в Лондоне в память о нападении на мусульман у мечети

Ему присудили 2,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

С декабря 2017 года правоохранительные органы задержали пятерых участников террористической ячейки за подготовку взрыва. Они планировали совершить теракт в середине декабря.

Среди задержанных – уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев, гражданин Ингушетии Алисхан Эсмурзиев, которого также подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, и гражданин Таджикистана Фируза Калавуров, ему вменили оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, гражданин России Антон Кобец вместе с остальными задержанными с ноября оказывал помощь предполагаемому стороннику ИГ Евгению Ефимову, изготовившему взрывчатку для взрыва собора. Ефимова также задержали сотрудники управления ФСБ.