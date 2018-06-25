Граждане Узбекистана пострадали в ДТП в Казахстане

В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека - один из них гражданка Узбекистана, а также в больницу доставлены девять человек с различными травмами, шесть из которых граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Три человека погибли и девять госпитализированы с травмами в результате столкновения двух автомобилей в Туркестанской области на юге Казахстана.
Как сообщается на сайте областного департамента внутренних дел, ДТП произошло в понедельник на 733-м километре автодороги Алма-Ата – Ташкент – Термез, пишет РИА Новости.
"Легковая машина Mazda въехала в заднюю часть Ssang Yong. В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка республики Узбекистан, а также девять человек с различными травмами доставлены в больницу, из них — шесть граждан республики Узбекистан", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту заведено уголовное дело, назначены экспертизы.
Внесенный в Госдуму Законопроект предлагает снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года.