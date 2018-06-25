Мать-кукушка: на пороге Пскентской больницы обнаружили новорожденного

Мальчик родился несколько дней назад, он абсолютно здоров, правоохранители начали расследование дела.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На пороге Пскентской центральной больницы сотрудники обнаружили новорожденного ребенка, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Медики осмотрели малыша и сразу сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Ребенок родился несколько дней назад, он абсолютно здоров. Его завернули в светлую ткань и оставили на видном месте.

Милиция начала расследование произошедшего, они принимают меры по идентификации и поиску биологической матери.

Ранее сообщалось о медицинском центре в Самарканде, где врачи продавали и сжигали новорожденных детей.

В основном преступники занимались незаконными абортами, они отдавали желающим за деньги недоношенных детей, а тех, которых не удавалось продать, оставляли умирать. Затем тела сжигали в муфельной печи, которая предназначена для утилизации медицинских отходов.

Кроме того, как стало известно правоохранительным органам, частный медцентр работал без лицензии. Учреждение несколько раз лишали право на деятельность, но медиков это не останавливало.

