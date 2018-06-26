11:47 26 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Сотрудники ГУВД города Ташкента задержали подозреваемого в хищении из банка 270 тысяч долларов США

Сотрудник банка выкрал у работодателя 270 тысяч долларов

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
17330

Заведующий кассой объяснил, что ему необходимо было вернуть долги знакомым, родственникам, а также выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. В общей сложности, с его слов, долг составлял 100 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте задержали заведующего кассой в банке, похитившего крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, 25 июня от руководства филиала Национального банка поступило заявление о пропаже 270 тысяч долларов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к хищению, подозрение пало на заведующего кассой, имеющего доступ к хранилищу.

Версию о причастности работника банка подкрепляло то, что его самого на рабочем месте в понедельник не оказалось, на телефонные звонки руководства филиала банка он не отвечал.

Подозреваемый был задержан вечером этого же дня, 25 июня, в квартире, купленной им на похищенные деньги.

Он признался в совершении хищения и рассказал, что похитил деньги за неделю до обнаружения пропажи.

Молодой человек покупает билет в кассе международного аэропорта
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Сотрудник авиакассы в Ташкенте похитил 120 миллионов сумов
"Дождавшись, когда закончится рабочий день и другие работники банка покинут помещение, он, воспользовавшись доступом к денежным средствам, похитил 270 тысяч долларов. Свои действия он объяснил тем, что ему необходимо было вернуть долги знакомым, родственникам, а также выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. В общей сложности, с его слов, долг составлял 100 тысяч долларов", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный также сознался в том, что большую часть денег успел за два выходных дня и первую половину понедельника потратить на приобретение квартиры, бытовой и компьютерной техники, продукты и иные потребительские товары, часть отдал в счет долга. Остаток похищенных денег изъят. Следствие продолжается.

Отметим, что завкассой — семейный человек, имеет двоих детей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Запуск пилотного проекта УЕФА и АБФФ
    "Футболизация" страны

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.

  • Книги и учебники
    Абхазский словарь

    Какие три проекта в ближайшие годы планируют реализовать в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия" – в материале Sputnik.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

  • Александр Гапоненко
    В защиту права

    Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

  • Военный политолог Александр Перенджиев
    Ваша проблема

    НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
Бульдог Жа-жа признан самой уродливой собакой в мире
Парад уродов: бульдог Жа-жа занял первое место среди самых некрасивых собак
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054