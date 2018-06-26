Сотрудник банка выкрал у работодателя 270 тысяч долларов

Заведующий кассой объяснил, что ему необходимо было вернуть долги знакомым, родственникам, а также выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. В общей сложности, с его слов, долг составлял 100 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте задержали заведующего кассой в банке, похитившего крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, 25 июня от руководства филиала Национального банка поступило заявление о пропаже 270 тысяч долларов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к хищению, подозрение пало на заведующего кассой, имеющего доступ к хранилищу.

Версию о причастности работника банка подкрепляло то, что его самого на рабочем месте в понедельник не оказалось, на телефонные звонки руководства филиала банка он не отвечал.

Подозреваемый был задержан вечером этого же дня, 25 июня, в квартире, купленной им на похищенные деньги.

Он признался в совершении хищения и рассказал, что похитил деньги за неделю до обнаружения пропажи.

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"Дождавшись, когда закончится рабочий день и другие работники банка покинут помещение, он, воспользовавшись доступом к денежным средствам, похитил 270 тысяч долларов. Свои действия он объяснил тем, что ему необходимо было вернуть долги знакомым, родственникам, а также выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. В общей сложности, с его слов, долг составлял 100 тысяч долларов", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный также сознался в том, что большую часть денег успел за два выходных дня и первую половину понедельника потратить на приобретение квартиры, бытовой и компьютерной техники, продукты и иные потребительские товары, часть отдал в счет долга. Остаток похищенных денег изъят. Следствие продолжается.

Отметим, что завкассой — семейный человек, имеет двоих детей.