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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

В Андижане мать попыталась свести счеты с жизнью вместе с детьми

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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117321

Очевидцы вытащили пострадавших из воды, однако дети погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. В Жалакудукском районе Андижанской области женщина попыталась свести счеты с жизнью вместе с детьми, девочкой и мальчиком семи и трех лет.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, прохожие вытащили пострадавших из канала, однако дети погибли на месте.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. 

Ранее правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден на днях в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе Ташкента.

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Теги:
Андижанская область



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