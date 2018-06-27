В Андижане женщина бросилась в канал, привязав к себе веревкой двоих детей

Очевидцы вытащили пострадавших из воды, однако дети погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. В Жалакудукском районе Андижанской области женщина бросилась в канал, привязав к себе веревкой двоих детей, девочку с мальчиком семи и трех лет.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, прохожие вытащили пострадавших из воды, однако дети погибли на месте.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ранее правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден на днях в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе Ташкента.