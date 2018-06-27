19:13 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Преступник за решеткой

В Узбекистане арестовали бизнесменов Обида и Олима Бахрамовых

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
133820

Предпринимателей отправили в СИЗО Службы государственной безопасности около 3:00, их ожидает суд.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане арестовали бизнесменов Обида и Олима Бахрамовых, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Наручники на двери клети
© Sputnik / Виталий Белоусов
ГУВД Ташкента: Хантураева арестовали за хулиганство

Как заявил журналистам адвокат Фархад Турсунов, их отправили в СИЗО Службы государственной безопасности около 3:00 в ночь с 25 на 26 июня.

Их обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан – статье 177 "Незаконный оборот валюты", статье 184 "Уклонение от уплаты налогов", статье 188 "Незаконная предпринимательская деятельность", статье 189 "Нарушение правил торговли и оказания услуг", статье 211 "Дача взятки" и статье 243 "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности".

В 2014 году к предпринимателям из Ташкентской области Обиду, Олиму и Равшану Бахрамовым обратился с предложением о незаконном сотрудничестве Зафар Арипов, тогда они занимались экспортом овощей и фруктов. Он получил отказ и пригрозил бизнесменам проблемами со стороны своего влиятельного дяди Шухрата Гулямова.

В 2015 году Бахрамова и его партнеров арестовали, а братьев объявили в международный розыск. В июне этого года они вернулись в Ташкент из Москвы, были приглашены на допрос в Генеральную прокуратуру и затем выпущены под залог.

Однако 26 июня дело передали из прокуратуры в Службу государственной безопасности.

Следствие продолжается.

По теме

В Москве арестовали таджикистанца с пакетом героина
Теги:
арест, Мошенничество, служба безопасности



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Огражденная забором территория на берегу моря
    Деньги за воздух

    Пляжи на побережье Каспия доступны не всем – почему простым людям часто приходится довольствоваться непригодными к плаванию участками?

  • Пневматическая винтовка, архивное фото
    Под прицелом

    Бойцы ОМОН задержали в Минске мужчину, который из окна квартиры устроил стрельбу по прохожим и автомобилям.

  • Кабинет министров
    Это провокация!

    МИД Абхазии назвал провокацией и деструктивным действием внесение Грузией 33 человек в "список Отхозория-Татунашвили".

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин
    Особый случай

    Новый посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал, что почувствовал, оказавшись в Ереване - эксклюзивное интервью.

  • Мороженое от кафе Gelato Italia
    Захотелось сладенького

    В Риге за мелкое хулиганство задержали очередного гостя столицы - пьяный британец напал на киоск с мороженным.

  • Эвакуация крупного лагеря мигрантов в Париже, архивное фото
    Только не здесь!

    Депутаты литовского парламента предложили создавать лагеря для беженцев и экономических иммигрантов за пределами Евросоюза.

  • Салат из овощей, фото из архива
    Это вам не валюта

    В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание - в правительстве решили, сколько заплатят те, кто решит сделать их разменной монетой в своих махинациях.

  • Пограничный корабль PVL-202 Kati
    Налетай, подешевело!

    Департамент полиции и погранохраны Эстонии выставил на аукцион свой пограничный корабль по цене нового бизнес-седана.

  • правительство
    Искривленное восприятие

    МИД Южной Осетии прокомментировал реакцию Тбилиси на создание комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
СПУТНИК_В Бронницах испекли торт с фигурой Лионеля Месси
Сладкий Месси: в Бронницах отметили день рождения аргентинского нападающего
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054