Предпринимателей отправили в СИЗО Службы государственной безопасности около 3:00, их ожидает суд.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане арестовали бизнесменов Обида и Олима Бахрамовых, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Виталий Белоусов ГУВД Ташкента: Хантураева арестовали за хулиганство

Как заявил журналистам адвокат Фархад Турсунов, их отправили в СИЗО Службы государственной безопасности около 3:00 в ночь с 25 на 26 июня.

Их обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан – статье 177 "Незаконный оборот валюты", статье 184 "Уклонение от уплаты налогов", статье 188 "Незаконная предпринимательская деятельность", статье 189 "Нарушение правил торговли и оказания услуг", статье 211 "Дача взятки" и статье 243 "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности".

В 2014 году к предпринимателям из Ташкентской области Обиду, Олиму и Равшану Бахрамовым обратился с предложением о незаконном сотрудничестве Зафар Арипов, тогда они занимались экспортом овощей и фруктов. Он получил отказ и пригрозил бизнесменам проблемами со стороны своего влиятельного дяди Шухрата Гулямова.

В 2015 году Бахрамова и его партнеров арестовали, а братьев объявили в международный розыск. В июне этого года они вернулись в Ташкент из Москвы, были приглашены на допрос в Генеральную прокуратуру и затем выпущены под залог.

Однако 26 июня дело передали из прокуратуры в Службу государственной безопасности.

Следствие продолжается.