В Уфе четырехлетний мальчик предупредил пожар в общежитии для мигрантов

Инспекторы обнаружили в деревянном хостеле для рабочих почерневшие розетки и скрученные провода.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Пожарные поблагодарили четырехлетнего Алешу Гребешкова из Уфы, который вовремя сообщил о возгорании в хостеле для мигрантов.

"Катаясь на велосипеде во дворе одного из частных домов, Алеша заметил дым и языки пламени. Мальчик поспешил сообщить об этом папе, который и вызвал пожарных", - сообщается на портале Bash.News.

Спасатели подарили малышу памятку противопожарной безопасности и детскую газету "Пожарный патруль" с раскрасками и ребусами.

После проверки участка, где происходило возгорание, инспекторы обнаружили в деревянном хостеле для рабочих почерневшие розетки и плафоны, скрученные провода.