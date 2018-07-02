ИГ заявило об ответственности за взрыв на востоке Афганистана

Инцидент произошел в воскресенье в административном центре Нангархар города Джелалабада.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" заявила об ответственности за взрыв на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Андрей Стенин Чем опасно ИГ для стран Центральной Азии

Инцидент произошел в воскресенье неподалеку от офиса губернатора в административном центре Нангархар города Джелалабада.

В понедельник СМИ сообщили о гибели в результате взрыва 19 человек, еще 20 получили ранения. Большинство погибших – сикхи и индуисты.

При этом взрыв произошел на фоне приезда в город президента Ашрафа Гани.

В июне вопросы обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом в Афганистане поднимались на форуме представителей стран Центральной Азии в Бишкеке.

Совет безопасности Кыргызстана предупредил о рисках для ЦА в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане. На сегодняшний день пояс нестабильности перемещается из сирийско-иракской зоны в афгано-пакистанскую.

По разным оценкам, в регионе от 2 до 8 тысяч боевиков запрещенной организации.

При этом афгано-узбекская граница защищена достаточно серьезно, наибольшей опасности подвержены туркменско-афганская и афганско-таджикские рубежи.