Узбекистанец украл 300 тысяч долларов у пенсионерки в Подмосковье

Мужчина 10 лет делал разные работы по дому у потерпевшей, предполагается, что сейчас он находится за пределами России.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Пенсионерку в деревне Сатино-Русское в Москве обокрал на 300 тысяч долларов уроженец Узбекистана.

Женщина хранила деньги в картонной коробке, которую хранила в подсобном помещении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в краже подозревается уроженец Узбекистана, который 10 лет работал в этом доме разнорабочим.

Как отметил собеседник агентства, следствие полагает, что подозреваемый сейчас находится за пределами России, возбуждено дело о краже в особо крупном размере.