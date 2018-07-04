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Мать с младенцем

В Душанбе в теле младенца врачи нашли 10 иголок

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
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Напомним, в январе прооперировали 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана, в организме которого находились 16 швейных иголок.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Врачи Национального медицинского центра в Душанбе нашли в теле девятимесячного ребенка 10 иголок, передает Sputnik Таджикистан.

Младенец
© Flickr/ Bridget Coila
Врачи выписали из больницы младенца с иголками в теле

При рентген-обследовании медики обнаружили иглы в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка.

Во время первой операции врачам удалось извлечь только шесть игл, еще четыре пока находятся внутри.

Напомним, в январе врачи нашли в теле у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились там около месяца. Медики экстренно прооперировали малыша, вытащив 13 игл. Операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме. Остальные посторонние предметы достанут из его тела, когда мальчик окрепнет.

Сейчас прокуратура Ташлакского района Ферганской области выясняет причины попадания металлических игл в тело ребенка.

Теги:
Душанбе, младенец



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