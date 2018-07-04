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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Граждане Украины задержаны в Ташкенте при попытке ограбления банка

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Подозреваемые хотели вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования, которое они получили из Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Сотрудники МВД Узбекистана задержали трех граждан Украины, подозреваемых в ограблении одного из частных банков в Ташкенте, сообщили в управлении по связям ведомства.

По данным правоохранителей, граждане Украины прибыли в Ташкент 16 мая и открыли депозитную ячейку в одном из частных банков. Подозреваемые внимательно изучили режим работы финансового учреждения и систему его охраны.

"Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУВД при попытке вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования, которое они получили из Кыргызстана", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

 




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