Застрявшие на трассе под Пензой узбекистанцы выехали на родину

Несколько десятков узбекистанцев застряли на трассе в Пензенской области из-за поломки автобуса. Сотрудники МЧС России оказали необходимую помощь пассажирам, после устранения неисправности автобус продолжил пусть в сторону Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Узбекистанцы, застрявшие на трассе под Пензой из-за сломавшегося автобуса, продолжили свой путь на родину, сообщили Sputnik Узбекистан в посольстве республики.

По данным главного управления МЧС по Пензенской области, перевозивший 70 граждан Узбекистана пассажирский автобус с российскими номерами из-за неисправности коробки передач остановился на трассе на границе Нижнеломовского и Макшанского районов, примерно в одном часе езды от Пензы. Прибывшие на место сотрудники регионального МЧС оперативно устранили поломку.

Кроме того, по информации диппредствительства, узбекским гражданам было предложено горячее питание и бесплатное размещение в местной гостинице. Однако пассажиры отказались от предложенных гостиничных услуг и медицинской помощи. После устранения технической неисправности в среду 4 июля примерно в 13:00 автобус продолжил свой путь в направлении Узбекистана, уточнили в посольстве республики.

В дипломатическом ведомстве добавили, что находится на постоянной связи с МЧС России по этому вопросу.

Ранее в ряде узбекских СМИ появилась информация о том, что несколько десятков узбекистанцев оказались на трассе из-за неисправного автобуса, направлявшегося в Узбекистан. Пассажиры записали видеообращение с просьбой о помощи.