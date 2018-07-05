Россия выдаст Грузии обвиняемую в проституции и убийстве узбекистанку

Женщину обвиняют в торговле людьми и умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Уральская транспортная прокуратура выдаст Грузии уроженку Узбекистана, которую обвиняют в организации борделя и убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе экстрадиционной проверки установлено, что в 2012-2013 году обвиняемая приехала в город Батуми Республики Грузия, куда пригласила четырех своих соотечественниц, пообещав им высокооплачиваемую работу, после чего отобрала у них паспорта и под угрозами физической расправы заставила заниматься проституцией, присваивая заработанные деньги", - говорится в сообщении.

Затем одна из девушек пригрозила выдать обвиняемую правоохранительным органам, женщина наняла за деньги сообщников, которые лишили девушку жизни.

От суда обвиняемая скрывалась в России, ее задержали в сентябре 2017 года.

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение об удовлетворении запроса Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии по этому делу.