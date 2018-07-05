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Милиция

На издевавшегося над задержанной милиционера завели уголовное дело

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Оперативный работник из Каттакургана Санат Умаров обвиняется в превышении должностных полномочий, в городском ОВД также проходит служебная проверка.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Оперативный работник отдела внутренних дел Каттакургана задержан за неподобающее отношение к задержанной.

Гражданку Н.Т. сотрудники ОВД задержали на городском дехканском рынке по подозрению в совершении кражи, она была доставлена в административное здание городского ОВД. Оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров оскорбил ее и сказал, что она пришла на рынок с целью совершения кражи, после чего заставил Н.Т. раздеться в коридоре административного здания ОВД, а сам снимал происходящее на видеокамеру.

"Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении оперативного работника внутренних дел Каттакургана (Самаркандская область) Саната Умарова", – сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе УВД по Самаркандской области.

Саната Умарова обвиняют по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий должностным лицом, то есть умышленное совершение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан действий, выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам) Уголовного кодекса Узбекистана.

"Умаров был не следователем, а оперативным работником отделения внутренних дел Каттакургана. Он уволен, и прокуратура в отношении него возбудила уголовное дело. Действия, запечатленные на видео, не имеют отношения к следствию", – сообщили в пресс службе УВД по Самаркандской области.

Умаров задержан, рассматривается вопрос применения в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по данному факту в Каттакурганском городском ОВД проводится служебная проверка.




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