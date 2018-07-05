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Микрофон в студии радио Sputnik, архивное фото

Пресс-служба Sputnik прокомментировала задержание шеф-редактора в Латвии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Давление на журналистов стало нормой в странах Балтии, это связано с ростом популярности портала, считают специалисты.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-службе Sputnik прокомментировали задержание шеф-редактора Валентинса Роженцовса в Риге, сообщает РИА Новости.

Роженцов Валентин
© Sputnik /
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержала в Риге полиция безопасности

По словам специалистов, давление на российских журналистов стало нормой в странах Балтии, это связано с тем, что сайты Sputnik, представляющие альтернативную точку зрения, набирают популярность в Латвии, Эстонии и Литве.

Ранее Валентинс Роженцовс сообщил, что накануне в 22:40 по Риге его остановила полиция безопасности.

Журналиста отпустили менее чем через 12 часов, протоколов не составлялось, полицейских интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik.Латвия.

Он имеет латвийское гражданство и в Ригу прилетел по работе.

У российских журналистов не первый раз возникают проблемы в странах Балтии.

В октябре 2015 года власти Эстонии задержали съемочную группу ВГТРК, в 2014 году МИД Литвы отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины не объяснялись.

Теги:
Латвия, Sputnik, Арест и задержание



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