Пресс-служба Sputnik прокомментировала задержание шеф-редактора в Латвии

Давление на журналистов стало нормой в странах Балтии, это связано с ростом популярности портала, считают специалисты.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-службе Sputnik прокомментировали задержание шеф-редактора Валентинса Роженцовса в Риге, сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, давление на российских журналистов стало нормой в странах Балтии, это связано с тем, что сайты Sputnik, представляющие альтернативную точку зрения, набирают популярность в Латвии, Эстонии и Литве.

Ранее Валентинс Роженцовс сообщил, что накануне в 22:40 по Риге его остановила полиция безопасности.

Журналиста отпустили менее чем через 12 часов, протоколов не составлялось, полицейских интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik.Латвия.

Он имеет латвийское гражданство и в Ригу прилетел по работе.

У российских журналистов не первый раз возникают проблемы в странах Балтии.

В октябре 2015 года власти Эстонии задержали съемочную группу ВГТРК, в 2014 году МИД Литвы отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины не объяснялись.