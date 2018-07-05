Сотрудник ГУВД Ташкента о случае в Каттакургане: за 20 лет такого не видел

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Сотрудник ГУВД Ташкента прокомментировал Sputnik инцидент с оперативным работником из Каттакургана, который обвиняется в превышении должностных полномочий по отношению к задержанной.
Гражданку Н.Т. сотрудники ОВД задержали на городском дехканском рынке в Каттакургане по подозрению в совершении кражи, она была доставлена в административное здание городского ОВД. Оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров оскорбил ее и сказал, что она пришла на рынок с целью совершения кражи, после чего заставил Н.Т. раздеться в коридоре административного здания ОВД, а сам снимал происходящее на видеокамеру.
"За 20 лет службы такого никогда не видел", — сказал собеседник Sputnik.
По его словам, такое поведение порочит органы внутренних дел и может свести на нет все попытки улучшить их имидж.
Напомним, в отношении Саната Умарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Узбекистана (превышение должностных полномочий). В данный момент он задержан, рассматривается вопрос применения в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по данному факту в Каттакурганском городском ОВД проводится служебная проверка.