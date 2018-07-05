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Узбекские милиционеры возле дома

Сотрудник ГУВД Ташкента о случае в Каттакургане: за 20 лет такого не видел

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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193481

Сотрудник ГУВД Ташкента оценил действия оперативника из Каттакургана.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Сотрудник ГУВД Ташкента прокомментировал Sputnik инцидент с оперативным работником из Каттакургана, который обвиняется в превышении должностных полномочий по отношению к задержанной.

Гражданку Н.Т. сотрудники ОВД задержали на городском дехканском рынке в Каттакургане по подозрению в совершении кражи, она была доставлена в административное здание городского ОВД. Оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров оскорбил ее и сказал, что она пришла на рынок с целью совершения кражи, после чего заставил Н.Т. раздеться в коридоре административного здания ОВД, а сам снимал происходящее на видеокамеру.

"За 20 лет службы такого никогда не видел", — сказал собеседник Sputnik.

По его словам, такое поведение порочит органы внутренних дел и может свести на нет все попытки улучшить их имидж.

Милиция
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Оперативник, заставивший задержанную раздеться на допросе, пойдет под суд
"Такие люди затаили обиду. Если бы он был шофером, тогда специально совершил бы наезд на людей. Если врачом — провел бы операцию без анестезии. Если учителем — бил бы своих учеников. Если бы был журналистом, он преувеличивал бы и писал клевету. Если бы был строителем, тогда специально оставил бы дырку в крыше", — заключил сотрудник ГУВД Ташкента.

Напомним, в отношении Саната Умарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Узбекистана (превышение должностных полномочий). В данный момент он задержан, рассматривается вопрос применения в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по данному факту в Каттакурганском городском ОВД проводится служебная проверка.




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