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Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева

Нарбаева: мы защищаем даже совершивших проступок женщин

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Председатель республиканского комитета женщин Узбекистана Танзиля Нарбаева прокомментировала инцидент с оперативником из Самаркандской области, который превысил полномочия в отношении задержанной.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Республиканский комитет женщин Узбекистана не одобряет поведения оперативника из Каттакургана, который обвиняется в превышении полномочий в отношении задержанной, написала председатель комитета Танзиля Нарбаева на своей страничке в Facebook.

Узбекские милиционеры возле дома
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Гражданку Н.Т. сотрудники ОВД задержали на городском дехканском рынке в Каттакургане по подозрению в совершении кражи, она была доставлена в административное здание городского ОВД. Оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров оскорбил ее и сказал, что она пришла на рынок с целью совершения кражи, после чего заставил Н.Т. раздеться в коридоре административного здания ОВД, а сам снимал происходящее на видеокамеру.

"История самаркандской женщины, безусловно, не соответствует ни одному из моральных принципов. Прежде всего, это говорит об уровне воспитания мужчин", - написала она.

По словам Нарбаевой, Республиканский комитет женщин категорически против такого отношения, независимо от того, какой проступок могла совершить задержанная.

"Мы работаем над тем, чтобы защитить всех наших женщин. Если женщина в семье, на работе, на улице будут подвергаться насилию, мы обязательно ее защитим. Это событие вызвало ненависть всех женщинам, это показывает активное обсуждение в социальной сети. Мы ждем результатов расследования, начатого Генеральной прокуратурой, и мы обязательно займемся проблемой этой женщины", — заявила она.

Нарбаева добавила, что этот случай никого отношения не имеет к деятельности органов внутренних дел, а министерство ведет постоянную работу по очищению своих рядов нечистых и жестоких сотрудников.

Напомним,  в отношении Саната Умарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Узбекистана (превышение должностных полномочий). Сейчас он задержан, рассматривается вопрос применения в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по данному факту в Каттакурганском городском ОВД проводится служебная проверка.

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