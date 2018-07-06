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ДТП, архивное фото

ДТП в Сурхандарье привело к гибели семи человек

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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61504

Водители обоих машин и один пассажир госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В ДТП с участием двух автомобилей Nexia в Байсунском районе Сурхандарьинской области погибли семь человек и пострадали трое, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Машина, которой управлял учитель школы из Шурчинского района, на 55-м километре дороги Дарбанд - Байсун - Шурчи - Элбаён столкнулась с выехавшим на встречную полосу автомобилем под управлением жителя махалли "Оккамар".

В результате аварии водители обоих автомобилей и один пассажир госпитализированы, семь человек скончались на месте от полученных травм.

 




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