ДТП в Сурхандарье привело к гибели семи человек

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В ДТП с участием двух автомобилей Nexia в Байсунском районе Сурхандарьинской области погибли семь человек и пострадали трое, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Машина, которой управлял учитель школы из Шурчинского района, на 55-м километре дороги Дарбанд - Байсун - Шурчи - Элбаён столкнулась с выехавшим на встречную полосу автомобилем под управлением жителя махалли "Оккамар".

В результате аварии водители обоих автомобилей и один пассажир госпитализированы, семь человек скончались на месте от полученных травм.