23:59 06 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Нож в руке

В Самаркандской области женщина убила двух дочерей и ранила себя

CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
88205

Женщина доставлена в больницу с ножевыми ранениями.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Жительница Пастдаргомского района Самаркандской области сначала в собственном доме нанесла ножевые ранения в области живота своим дочерям, а затем попыталась совершить самоубийство также с помощью ножевых ударов в живот, сообщает пресс-служба МВД.

В результате девочки 2011 и 2017 годов рождения скончались на месте происшествия, а сама женщина доставлена в больницу.

Ранее похожий случай произошел в Андижанской области, где женщина пыталась утопиться вместе с семилетней дочерью и трехлетним сыном. Оба ребенка погибли, а мать вытащили из воды прохожие.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин посетил 102-ю базу (5 июля 2018). Гюмри
    Кавказский бастион

    Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
Белка и сова
Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054