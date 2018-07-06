В Самаркандской области женщина убила двух дочерей и ранила себя

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Жительница Пастдаргомского района Самаркандской области сначала в собственном доме нанесла ножевые ранения в области живота своим дочерям, а затем попыталась совершить самоубийство также с помощью ножевых ударов в живот, сообщает пресс-служба МВД.

В результате девочки 2011 и 2017 годов рождения скончались на месте происшествия, а сама женщина доставлена в больницу.

Ранее похожий случай произошел в Андижанской области, где женщина пыталась утопиться вместе с семилетней дочерью и трехлетним сыном. Оба ребенка погибли, а мать вытащили из воды прохожие.