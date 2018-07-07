В Хорезмской области арестовали за взятку замхокима

Против чиновника возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Правоохранители арестовали исполняющего обязанности заместителя хокима Ургенчского района Хорезмской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства при получении взятки в размере пяти миллионов сумов.

Как пишет Uznews.uz, замхокима обещал за денежное вознаграждение оказать содействие в признании права собственности на землю в пять соток на имя местного жителя.

Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) УК Узбекистана.

Ранее милиция задержала замдиректора рынка в Ташкенте, который требовал взятку за выделение арендного места.