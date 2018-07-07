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Новорожденный ребенок

Таджичка воткнула 10 иголок в тело сына, чтобы вернуть мужа из России

© AFP 2018 / PATRICK LIN
Происшествия
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Женщина задержана, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Таджикистане женщина намеренно воткнула в тело годовалого сына 10 металлических иголок, чтобы таким образом ее супруг вернулся из России. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Сейчас жительница сельского джамоата Сарикишти района Рудаки задержана по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Младенец
© Flickr/ Bridget Coila
Врачи выписали из больницы младенца с иголками в теле
Ранее врачи Национального медицинского центра в Душанбе нашли в теле ребенка 10 иголок. Они находились в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. Во время первой операции врачам удалось извлечь только шесть игл, еще четыре пока находятся внутри.

Напомним, в январе врачи нашли в теле у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились там около месяца. Медики экстренно прооперировали малыша, вытащив 13 игл. Операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме. Остальные посторонние предметы достанут из его тела, когда мальчик окрепнет.

Сейчас прокуратура Ташлакского района Ферганской области выясняет причины попадания металлических игл в организм ребенка.

Теги:
младенец, Таджикистан



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