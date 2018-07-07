В интернете появилось видео ДТП с девятью погибшими под Краснодаром

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В интернете обнародовали видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора появились в группе "Белореченск" в социальной сети "ВКонтакте".
На записи видно, как одна из машин на затяжном повороте выезжает на встречную полосу, в результате чего происходит авария. Съемка велась из автомобиля, который ехал следом за виновником ДТП.
Кроме того, в ДТП также пострадала 19-летняя девушка. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее в ДТП с участием двух автомобилей Nexia в Байсунском районе Сурхандарьинской области погибли семь человек.