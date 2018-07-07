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В интернете появилось видео ДТП с девятью погибшими под Краснодаром

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил столкновение с универсалом Lada Priora. В результате погибли девять человек, в том числе ребенок.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В интернете обнародовали видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора появились в группе "Белореченск" в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как одна из машин на затяжном повороте выезжает на встречную полосу, в результате чего происходит авария. Съемка велась из автомобиля, который ехал следом за виновником ДТП.

ДТП, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
ДТП в Сурхандарье привело к гибели семи человек
Ранее в правоохранительных органах заявили, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил столкновение с универсалом Lada Priora. В результате погибли девять человек, в том числе ребенок.

Кроме того, в ДТП также пострадала 19-летняя девушка. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в ДТП с участием двух автомобилей Nexia в Байсунском районе Сурхандарьинской области погибли семь человек.

Теги:
ДПС, Краснодарский край



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