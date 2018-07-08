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Сотрудник "Узбекистон темир йуллари" вымогал взятку за поступление в вуз

© Flickr/ Chris Potter
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Тема:
Задержание коррупционеров в Узбекистане (23)
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Ранее был задержан директор одного из колледжей, который предлагал абитуриентам помощь в поступлении за шесть тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В узбекской столице инженер строительно-монтажной подстанции "Узбекистон темир йуллари" вымогал 7,5 тысячи долларов за поступление в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Правоохранители арестовали мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее был задержан директор одного из колледжей, который предлагал абитуриентам помощь в поступлении за шесть тысяч долларов. Прокуратура Юнусабадского района столицы возбудила уголовные дела по статьям 168 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.

Тема:
Задержание коррупционеров в Узбекистане (23)

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Теги:
Мошенничество, взятка



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