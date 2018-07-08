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Инспектор дорожно-постовой службы регулирует движение автотранспорта.

В Ташкенте разыскивают водителя Spark, который насмерть сбил пешехода

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (32)
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Водитель на автомобиле Spark, предположительно, белого цвета совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. ГУВД Ташкента просит оказать содействие в розыске водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Задержание преступника
ФСБ РФ
Правоохранители арестовали скрывшегося с места ДТП водителя Spark
ДТП произошло на территории Алмазарского района, сообщает ведомство.

Водитель на автомобиле Spark, предположительно, белого цвета совершил наезд на пешехода, переходившего через ТКАД в неустановленном месте.

Автомобилист уехал, не оказав помощи пострадавшему.

От полученных травм пешеход Атабаев Б. В. 1961 года рождения скончался на месте аварии.

Ранее правоохранители также занимались поиском скрывшегося с места ДТП водителя Spark, который сбил женщину в Учтепинском районе на улице Катта Хирмонтепа.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (32)
Теги:
ДТП, ГУВД Ташкента, Ташкент



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