В Ташкенте разыскивают водителя Spark, который насмерть сбил пешехода

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. ГУВД Ташкента просит оказать содействие в розыске водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.ведомство.
Водитель на автомобиле Spark, предположительно, белого цвета совершил наезд на пешехода, переходившего через ТКАД в неустановленном месте.
Автомобилист уехал, не оказав помощи пострадавшему.
От полученных травм пешеход Атабаев Б. В. 1961 года рождения скончался на месте аварии.
Ранее правоохранители также занимались поиском скрывшегося с места ДТП водителя Spark, который сбил женщину в Учтепинском районе на улице Катта Хирмонтепа.