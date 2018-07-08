В Ташкенте разыскивают водителя Spark, который насмерть сбил пешехода

Водитель на автомобиле Spark, предположительно, белого цвета совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. ГУВД Ташкента просит оказать содействие в розыске водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

ФСБ РФ Правоохранители арестовали скрывшегося с места ДТП водителя Spark

ДТП произошло на территории Алмазарского района, сообщает ведомство

Водитель на автомобиле Spark, предположительно, белого цвета совершил наезд на пешехода, переходившего через ТКАД в неустановленном месте.

Автомобилист уехал, не оказав помощи пострадавшему.

От полученных травм пешеход Атабаев Б. В. 1961 года рождения скончался на месте аварии.

Ранее правоохранители также занимались поиском скрывшегося с места ДТП водителя Spark, который сбил женщину в Учтепинском районе на улице Катта Хирмонтепа.