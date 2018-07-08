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На Сахалине узбекистанца будут судить за экстремистские посты в соцсетях

© Flickr/ Victor
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Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (27)
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Мужчина публиковал в социальных сетях призывы к насилию.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Он подозревается в совершении преступления экстремистской направленности.

По версии следствия, мужчина распространял в социальных сетях публикации, возбуждающие ненависть, вражду и унижающие достоинства людей по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

В настоящее время следователи собирают доказательства по уголовному делу.

Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (27)

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Теги:
экстремизм, Сахалинская область



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