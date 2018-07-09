Уголовное дело о пожаре в автобусе в Казахстане передали в суд

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Дело о пожаре в автобусе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана передали в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
В январе в инциденте погибли 52 гражданина Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам удалось спастись.
Обвиняемыми признаны пять человек – три водителя автобуса и два работника компании "Азия транзис сервис".
Учредителю вменили ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях и выпуск в эксплуатацию неисправного автобуса, а также использование заведомо ложного документа.
Механика обвиняют в использовании неисправного транспортного средства.
"В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога", - уточняется в сообщении.
Также владельца автобуса объявили в международный розыск.
Причиной возгорания прокуратура признала нарушение правил пожарной безопасности – в салоне автобуса использовали паяльная лампу.