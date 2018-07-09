Уголовное дело о пожаре в автобусе в Казахстане передали в суд

В январе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области погибли 52 узбекистанца.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Дело о пожаре в автобусе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана передали в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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В январе в инциденте погибли 52 гражданина Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам удалось спастись.

Обвиняемыми признаны пять человек – три водителя автобуса и два работника компании "Азия транзис сервис".

Учредителю вменили ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях и выпуск в эксплуатацию неисправного автобуса, а также использование заведомо ложного документа.

Механика обвиняют в использовании неисправного транспортного средства.

"В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога", - уточняется в сообщении.

Также владельца автобуса объявили в международный розыск.

Причиной возгорания прокуратура признала нарушение правил пожарной безопасности – в салоне автобуса использовали паяльная лампу.