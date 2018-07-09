В Эймсбери скончалась отравившаяся нервно-паралитическим газом женщина

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В британском городе Эймсбери вечером 8 июля скончалась отравившаяся нервно-паралитическом веществом "Новичок" женщина, сообщает РИА Новости.
Скотланд-Ярд открыл дело об убийстве, а также установил личность погибшей – это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона.
Как уточняется в сообщении правоохранителей, вскрытие состоится позже.
Второй пострадавший от "Новичка" – 45-летний мужчина находится в критическом состоянии в больнице.
Над расследованием круглосуточно работают около 100 специалистов контртеррористического управления полиции и их коллеги из отделения Уилтшира.
Напомним, что двух человек, пострадавших от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", госпитализировали в городе Эймсбери 4 июля.
В марте разгорелся международный скандал вокруг отравления в соседнем городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Власти Британии обвиняют в отравлении Россию, Москва это категорически отрицает.