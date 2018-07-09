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В Эймсбери скончалась отравившаяся нервно-паралитическим газом женщина

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Происшествия
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Скотланд-Ярд сообщает об открытии дела об убийстве, полиция установила личность умершей.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В британском городе Эймсбери вечером 8 июля скончалась отравившаяся нервно-паралитическом веществом "Новичок" женщина, сообщает РИА Новости.

Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь
© Sputnik / Алексей Филиппов
Кого британская полиция подозревает по делу Скрипалей

Скотланд-Ярд открыл дело об убийстве, а также установил личность погибшей – это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона.

Как уточняется в сообщении правоохранителей, вскрытие состоится позже.

Второй пострадавший от "Новичка" – 45-летний мужчина находится в критическом состоянии в больнице.

Над расследованием круглосуточно работают около 100 специалистов контртеррористического управления полиции и их коллеги из отделения Уилтшира.

Напомним, что двух человек, пострадавших от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", госпитализировали в городе Эймсбери 4 июля.

В марте разгорелся международный скандал вокруг отравления в соседнем городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Власти Британии обвиняют в отравлении Россию, Москва это категорически отрицает.

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Теги:
Сергей Скрипаль, Отравление, Великобритания



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