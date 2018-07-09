В Бишкеке по подозрению в коррупции арестовали первого вице-мэра

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Кыргызстане арестовали первого вице-мэра Бишкека, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
Ренату Макенову вменяют коррупцию при распределении земельных участков в столице.
"Восьмого июля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела первому вице-мэру города Бишкека М.Р.К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.303 ч.1 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", — уточняется в сообщении.
Он останется в СИЗО до окончания следствия.
По данным правоохранительных органов, Макенов вступил в сговор с другими сотрудниками мэрии, они предоставили подставному частному лицу земельный участок в южной части Бишкека площадью в 3,5 гектара.