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Вертолет в горах Кыргызстана

Вертолет из Казахстана эвакуирует пострадавших в горах Кыргызстана

© Flickr / Chen Zhao
Происшествия
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Аппарат сил воздушной обороны потерпел аварию в понедельник во время спасательной операции на площадке Южный Энильчек.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На площадку Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри в Кыргызстане для эвакуации пострадавших вылетел вертолет из Казахстана, сообщает РИА Новости.

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В понедельник утром вертолет сил воздушной обороны Кыргызстана потерпел аварию в ходе спасательной операции.

Специалисты пытались эвакуировать группу спортсменов, но вертолет совершил жесткую посадку и завалился набок из-за сильного ветра, пострадали четыре человека.

Второй аппарат для эвакуации предоставлен Генштабом Вооруженных сил Республики Кыргызстан.

На борту потерпевшего аварию вертолета находились 15 человек – из них девять альпинистов, врачи и члены экипажа.

Теги:
Вертолет, Казахстан, Кыргызстан



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