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Устройство Elon Musk's SpaceX и The Boring Company, предназначенное для спасения оставшихся членов футбольной команды, оказавшихся в затопленной пещере в Чианг-Рае, Таиланд, тестируется в бассейне в Лос-Анджелесе

Илон Маск представил мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

REUTERS / Twitter @elonmus
Происшествия
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Устройство изготовлено из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9, изобретатель называет его "достаточно легким и чрезвычайно прочным".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Канадско-американский инженер Илон Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде, кадры опубликованы на его странице в Twitter.

Основатель Space X и Tesla сам называет свой подводный аппарат "достаточно легкой и чрезвычайно прочной" субмариной.

Она изготовлена из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.

Ранее сообщалось о спасении двух из 12 детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Утром их вывели на поверхностность.

Напомним, что подростки из местной юниорской футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они попали в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от внешнего мира из-за внезапного наводнения.

Поиски продолжались 10 дней.

Потерпевших нашли ослабевшими, но живыми.

Утром в воскресенье началась спасательная операция.

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Теги:
Илон Маск, операция, Таиланд



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