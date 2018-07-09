Илон Маск представил мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

Устройство изготовлено из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9, изобретатель называет его "достаточно легким и чрезвычайно прочным".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Канадско-американский инженер Илон Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде, кадры опубликованы на его странице в Twitter.

Основатель Space X и Tesla сам называет свой подводный аппарат "достаточно легкой и чрезвычайно прочной" субмариной.

Она изготовлена из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.

Ранее сообщалось о спасении двух из 12 детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Утром их вывели на поверхностность.

Напомним, что подростки из местной юниорской футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они попали в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от внешнего мира из-за внезапного наводнения.

Поиски продолжались 10 дней.

Потерпевших нашли ослабевшими, но живыми.

Утром в воскресенье началась спасательная операция.