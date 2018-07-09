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Молоток

Невиданная алчность: в Ташкенте скупщик убил женщину из-за пенсии

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Происшествия
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Уроженец города Джизака ворвался в квартиру женщины 7 июля и ударил ее по голове молотком.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ташкенте скупщик бывшей в употреблении техники убил пенсионерку, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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По данным правоохранительных органов, уроженец города Джизака ворвался в квартиру женщины, узнав, что она получила пенсию, и нанес ей смертельный удар молотком в голову.

Инцидент произошел 7 июля, труп обнаружили на следующий день.

Мужчину задержали, ведется следствие.

Согласно главе I раздела I "Преступления против жизни" Уголовного кодекса Республики Узбекистан, умышленное убийство карается лишением свободы от десяти до 15 лет.

При этом корыстные побуждения и особая жестокость считаются отягчающими обстоятельствами, которые предполагают увеличение срока заключения до 25 лет или пожизненное лишение свободы.

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Теги:
милиция, пенсия, Убийство



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