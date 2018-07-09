В ДТП в Сырдарьинской области погиб депутат законодательной палаты

Собит Турсунов совершал рабочую поездку в Самарканд для изучения проблем нехватки воды, когда произошла авария.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Сырдарьинской области погиб депутат законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает портал "Народное слово".

© Народное слово Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Собит Турсунов

Собит Турсунов направлялся с рабочей поездкой в Самаркандскую область для изучения проблем нехватки воды.

Напомним, что 5 июля в Байсунском районе Сурхандарьинской области столкнулись два автомобиля Nexia, в результате погибли семь человек и трое получили ранения.

Авария произошла на 55-м километре дороги Дарбанд - Байсун - Шурчи - Элбаен.

За рулем одного из автомобилей находился учитель школы Шурчинского района, он столкнулся с машиной под управлением жителя махалли "Оккамар".

Собит Турсунов родился в 1973 году в Джамбайском районе Самаркандской области.

В 1994 году окончил Самаркандский институт сельского хозяйства, в 2012-м – Академию государственного и общественного строительства.