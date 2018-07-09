Из пещеры в Таиланде спасли шестого ребенка

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Из затопленной пещеры в Таиланде в понедельник днем спасли шестого ребенка, сообщает РИА Новости.

REUTERS / Twitter @elonmus Илон Маск представил мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

Автомобиль скорой помощи отъехал от места размещения полевого госпиталя вблизи пещеры Тхам Луанг.

Утром спасатели возобновили операцию по эвакуации детей из пещеры в Таиланде, в воскресенье им удалось вытащить четверо детей, днем в понедельник – пятого.

Их выводили в водолазном снаряжении, около пяти километров они проплыли под водой в сопровождении дайверов.

Подростки из местной юниорской футбольной команды попали вместе с тренером в пострадавшую от неожиданного наводнения пещеру 23 июня.

Они оказались отрезаны от внешнего мира, но через 10 дней спасатели их обнаружили ослабевшими, но живыми.

Ранее сообщалось, что для помощи в разрешении ситуации свою "достаточно легкую и чрезвычайно прочную" мини-субмарину предложил изобретатель Илон Маск.

Она сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.