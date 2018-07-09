Инциндент в Ташкенте: любовь довела до поножовщины

Со слов подозреваемого, причиной ссоры стало недоразумение, возникшее между его сестрой и потерпевшим

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. 8 июля на территории торгового комплекса "Малика" в Шайхантахурском районе между продавцом посетителем комплекса произошла поножовщина. Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало информацию о ссоре, передает корреспондент Спутник Узбекистан.

Инциндент произошел в воскресенье на территории торгового комплекса "Малика" расположенного в Шайхантахурском районе.

Между продавцом подержанными телефонами и посетителем комплекса произошла ссора. В результате посетитель нанес ножевое ранение в область груди продавца. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле "Нексия".

Потерпевший обратился за медицинской помощи в 7-ю городскую клиническую больницу Юнусабадского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Личность подозреваемого, а также госномер автомобиля, на котором он скрылся, были установлены в ходе следственно-оперативных мероприятий. В настоящее время подозреваемый задержан. Сообщается о его ранее судимости.

Со слов подозреваемого, причиной ссоры стало недоразумение, возникшее между его сестрой и потерпевшим. Следствие продолжается.