Водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Damas.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. ДТП в Кашкадарьинской области унесло жизни четырех человек, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На 1176-м километре автотрассы М39 "Ташкент — Термез" на территории Шахрисабзского района Кашкадарьинской области водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Damas.

"В результате столкновения водитель Damas скончался на месте, его пассажиры были доставлены в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончались", — сообщается на сайте МВД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.